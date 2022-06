homify 360°: Ein Stöckli in der Schweiz

Umgeben von Feld und Wiese findet man in dem Schweizer Kanton Solothurn ein idyllisches Einfamilienhaus. Eine vierköpfige Familie hat dort in Balsthal ein neues Heim gefunden. Und diese Familie ist keine geringere als die des Architekten selbst. Dabei waren die Pläne zu Beginn des Projekts noch ganz andere…

Der Züricher Architekt Patrick Flammer wurde damit beauftragt, einen Rückzugsort für einen sich der Pension nähernden Bauern zu entwerfen. Der Tradition zufolge lassen sich ältere Schweizer Bauern nämlich nach der Übergabes ihres Hofes auf dem eigenen Landstück in einem sogenannten Stöckli – auch Auszugshaus genannt – nieder. Im Einklang mit der Natur sollte der Landwirt hier seine Pension genießen können. Als der Hausbau abgeschlossen war, schien dieser Lebensabschnitt allerdings immer noch in ferner Zukunft – und so beschloss der Architekt kurzerhand, dort selbst mit seiner Partnerin und den zwei gemeinsamen Kindern einzuziehen. Und so wurde aus einem modernen Bauernhaus ein gemütliches Heim für die ganze Familie.