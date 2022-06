Art From Junk: Handbemalte Vintage-Möbel

In einer kleinen Werkstatt in Singapur bekommen ausrangierte Secondhand- und alte Vintage-Möbel ein ganz neues Gesicht. Unsere Experten von Art From Junk machen aus den Tischen, Stühlen und Kommoden, die niemand mehr haben will, wunderschöne Statement-Teile, die jede Wohnung aufwerten. Dabei wird jedes Stück individuell mit einem einzigartigen Design handbemalt. Wer ein solches Teil zuhause hat, kann sich also sicher sein, dass es sich dabei um ein originelles Einzelstück handelt. Die Gestaltung der Möbel orientiert sich an Retro-Designs und traditionellen Motiven, die ihren Ursprung in der lebendigen Kultur und Geschichte Singapurs und Südostasiens haben. Vintage-Liebhaber und Design-Fans, die das Außergewöhnliche lieben, können mit diesen Möbelstücken Leben in ihre Bude bringen.