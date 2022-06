Wasserschaden, Hilfe! Was ist zu tun?

Ein Wasserrohrbruch kann in Haus oder Wohnung völlig unvermittelt auftreten. Hat man diesen entdeckt, sollte man unbedingt schnell reagieren, um größeren Schaden abzuwenden. Doch nicht immer steht gleich die ganze Wohnung unter Wasser. Auch unbemerkt hinter der Wand treten Leckagen an Rohren oder geplatzte Wasserleitungen vorerst unbemerkt auf. Entdeckt man Wasserflecken an Decke oder Wänden ist Eile geboten.

Zumeist treten Wasserrohrbrüche an Trinkwasserleitungen in Bad und Küche oder Heizungen auf. Die Abwasserleitungen sind im Allgemeinen eher weniger betroffen. Hier gilt es regelmäßig die Wasseruhr zu überprüfen. Falls der Wasserzähler in Bewegung ist, obwohl im eigenen Heim kein Wasserhahn läuft, können die Trinkwasserleitungen ein Leck aufweisen. Für die Heizungen gilt von Zeit zu Zeit den Wasserstand und -druck zu kontrollieren, da ein Druckabfall oder gar die Verringerung des Wasserstandes ebenfalls auf einen Schaden hindeuten können.

Ist eine Leckage entdeckt, sollte man umgehend entsprechende Maßnahmen einleiten, schnell und sachgemäß reagieren. Wie man mit diesem Missstand am Besten umgehen kann, verraten unsere Experten euch hier.