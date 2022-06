6 clevere Tipps zum Ankauf gebrauchter Geräte und Werkzeuge

Vor dem Kauf sollte man sein Budget genau festlegen, denn auch dies schützt letztlich vor Fehlkäufen. Was möchte man also neben den Materialien für das Heimwerker-Projekt investieren? Welche weiteren Projekte stehen noch an, bei denen ich das Gerät oder Werkzeug erneut verwenden kann? Was muss ich finanziell für das Gerät einplanen und wie teuer sind die passenden Geräte im Verkauf aus erster Hand? Welche Marken bieten gute Qualität zu einem vernünftigen Preis? So ist es in den meisten Fällen nur wenig lohnenswert, in ein No-Name-Gerät oder Werkzeug zu investieren, da diese zumeist eher von kurzer Lebensdauer sein können.

Auch vor vermeintlichen Schnäppchen zu übertrieben günstigen Preisen sollte man sich in diesem Zusammenhang hüten. Ist also auch ein Markengerät übertrieben preisgünstig, sollte man vernünftigerweise eine Portion Misstrauen walten lassen und das Gerät oder Werkzeug vor Ort ausgiebig betrachten und prüfen.