Knallige Tapeten

Achtung, die folgenden Bilder sind nur für Personen geeignet, die viel Muster vertragen und einen experimentellen Stil anstreben. Das stimmt natürlich so nicht ganz, denn die ausgewählten Beispiele des Tapetenherstellers Room Service Design zeigen einen Raum, der von allen Seiten mit einer Tapete überzogen wurde. Das mag vielleicht auf den ersten Blick bedrückend und überladen wirken, aber bereits beim zweiten Hinsehen wird man neugierig und will wissen, welche exakten Motive die Tapete schmücken. Die optische Wahrnehmung gestaltet sich ähnlich, wie der Blick durch ein Kaleidoskop. Zu Beginn ist man von all den Farben irritiert, aber dann entwickelt man eine Faszination für die strahlende Kolorierung. Zudem wird dem Raum, durch das Tapezieren aller sechs Seiten, ein museumsgleicher Charakter verliehen. Obwohl die Bilder des Herstellers natürlich nur als Beispiel dienen, haben wir inzwischen Gefallen an vollständig tapezierten Räumen gefunden und sind von der äußerst innovativen Idee begeistert.