Fenster reinigen – mit diesen Tipps werden sie wirklich sauber

Wir ihr gesehen habt, sind die drei Schritte zum Fensterputzen wirklich enorm einfach und jedes Glas in eurem Haus wird durch die Hausmittel schnell und effektiv sauber. Wichtig ist es, dass ihr euch regelmäßig Zeit zum Putzen nehmt, denn nur so werdet ihr die wenigste Arbeit haben. Wenn ihr etwa ein- bis zweimal im Monat die Zeit zum Fensterputzen findet, reicht das völlig aus. In diesem Zeitraum sammelt sich nicht allzu viel Schmutz an und der Waschgang wird im Nu vorüber sein. Beginnt zunächst einmal mit einem weichen Schwamm, mit dem ihr den oberflächlichen Schmutz von allen Fenster entfernt. Füllt euer Hausmittel in eine Sprühflasche und benutzt ein Baumwolltuch (oder beispielsweise ein altes Hemd) zum Putzen. Das sind die grundlegenden Werkzeuge für strahlende Fenster.

Einzig die besonders hohen Fenster in euren Wohnungen und Häusern könnten beim Fensterputz zu Problemen führen. Falls ihr nicht in alle Ecken kommt, ist ein Stock empfehlenswert, an dem ihr euer in Essig-Wasser getränktes Baumwolltuch befestigt. Versucht mit viel Kraft und Druck zu arbeiten, um alle Schlieren und Rückstände zu entfernen. Mit Zeitungspapier könnt ihr außerdem für besonderen Glanz sorgen – poliert ihr die Fenster nach dem Putzen damit, werden ihr über das eigene Ergebnis staunen.