homify 360°: Modernes Baumhaus in Portugal

Wer hatte als Kind nicht den Wunsch, Herr über ein eigenes Baumhaus zu sein, um sich dort von nervigen Eltern und öden Schulstunden weg- und in imaginäre Welten hineinzuträumen? Wir bei homify glauben, dass dieser Kindheitstraum uns wohl nie so ganz verlässt, denn auch heute noch wünschen wir uns doch so oft an einen abgelegenen Rückzugsort mitten in der herrlichen Stille des Waldes, an dem wir den Alltag hinter uns lassen und die Energiereserven aufladen können.

Dank unserer Experten vom Rebelo de Andrade Architectural & Design Studio wird dieser Traum nun Wirklichkeit, denn sie haben im portugiesischen Pedras Salgadas Naturpark die Tree Snake Houses errichtet, die ihren Bewohnern fernab vom Stadtleben und weit weg von jeglicher Zivilisation ein Stückchen Freiheit und Individualität schenken. Ihr seid noch nicht ganz überzeugt? Wir nehmen euch mit auf eine homify 360°-Reise, um euch zu zeigen, was diese modernen Baumhäuser alles zu bieten haben.