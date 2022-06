Räumlichkeiten für jede Feier: Indoor

Er ist ein deutscher Klassiker: der Partykeller. Aufgekommen ist er als Statussymbol nach den Wirtschaftwunderjahren, in denen man zeigen wollte, dass man sich einen Extraraum für Feierlichkeiten leisten konnte. Seine Blüte erlebte er in den 70er und 80er Jahren. In vielen Häusern wurde er stärker vom Nachwuchs als von den Eltern genutzt und viele von uns können sich noch gut an das Flaschendrehen mit schwitzigen Händen, den ersten Rausch oder das erste Knutschen in irgendeinem Partykeller des Freundeskreises erinnern. Die Verlagerung der Festivitäten ins Untergeschoss hat zweifelsohne Vorteile: Rauch, Lärm und Feiermüll bleiben weit weg vom aufgeräumten Wohnbereich, aber er ist doch nah genug dran, dass man mal eben die Schnittchen aus dem Kühlschrank holen kann. Außerdem ist der Heimweg, zumindest für die Gastgeber, angenehm kurz. Leider ließ die Dekoration aus ästhetischem Blickwinkel früher häufig zu wünschen übrig. Der Partykeller hatte meist den Charme einer muffigen Eckkneipe: holzvertäfelte Wände, zusammengestückelte Low-Budget-Deko und durch die schlechte Belüftungssituation dauerhaft ein Geruch von abgestandenem Bier und Zigarettenqualm. Wer allerdings ein wenig Geld und Mühe investiert, der kann das Auslaufmodell in einen hippen Barraum verwandeln. In der hier zu sehenden Ausführung wurde der Partykeller gründlich entmottet und jeglichen Kellermuffs entledigt, so dass einer gediegenen Sause nichts mehr im Weg steht.