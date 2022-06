Einrichtungstipps für Haustierbesitzer

Sicher verschließbarer Stauraum ist das A und O für ein entspanntes Leben mit Haustieren. Gerade in Bad und Küche lauern Gefahren auf neugierige Nasen, Pfoten und Mäuler, die sich ganz einfach vermeiden lassen. Ob es das scharfe Kochmesser ist, der Toilettenreiniger oder die Waschmaschinentrommel - am besten lassen wir unsere vierbeinigen Freunde gar nicht erst in die Nähe dieser potentiellen Gefahrenquellen. Heißt: Alles sicher hinter geschlossenen Türen oder in verschließbaren Boxen verstauen.