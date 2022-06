Modernes Holzhaus mit Wohlfühlgarantie

Im Fokus des Entwurfs stehen die Nähe zur Natur und das harmonische Verschmelzen zwischen drinnen und draußen, das durch große Glasflächen erreicht wird. Diese öffnen sich in Richtung Garten, fluten den Innenraum mit natürlichem Licht und ermöglichen den Bewohnern grandiose Ausblicke auf die Umgebung. Auf zwei Seiten wurden großzügige, teilüberdachte Holzterrassen in den Baukörper integriert, die eine Erweiterung des Wohnraums darstellen und die Architektur des Hauses in Farbe, Materialität und Formensprache nahtlos fortführen.