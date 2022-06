Familienhaus mit gelungenem Stilmix

Manch einer von euch meint vielleicht, dass sich geschwungenen Linien im Art-Deco-Stil und scharfe, geradlinige Konturen nicht unbedingt zu einem gelungenen Stil-Mix kombinieren lassen – und auch wir waren zugegebenermaßen erst einmal skeptisch. Aber: Dieses beeindruckende Haus hat uns eines Besseren belehrt, denn hier ergänzen sich weiche Kurven und gestochen scharfe Details auf originelle Weise zu einem Gesamtbild von außergewöhnlicher Schönheit. Unsere Experten, die Architekten vom Büro Coupdeville, haben sich an dieses Experiment gewagt und mit einem äußerst glücklichen Händchen ganz unterschiedliche Formen und Stile zusammengefügt. Das Ergebnis ist ein einladender Ort, den man nicht nur gerne betrachtet, sondern in dem man auch gerne wohnen und leben möchte. Und ist es nicht das, was gutes Home-Design ausmacht? Aber jetzt wollen wir euch das Projekt genauer vorstellen und zeigen, welche Aspekte es so außergewöhnlich und liebenswert machen!