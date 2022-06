Welcher Garten passt zu meinem Sternzeichen

Jungfrau-Geborene sind vor allem eines: Hervorragend organisiert, sanft und fleißig. Die strebsamen und perfekt geordneten Jungfrauen legen größten Wert auf sorgfältige Arbeit und zudem liegt ihnen das Wohlergehen all ihrer Mitmenschen am Herzen. Zudem sind Jungfrauen sehr selbstkritisch und nutzen all diese Eigenschaften, um beeindruckende Gartenkreationen zu erschaffen. Mit viel Liebe zum Detail bringen sie wilde Blumen mit klassischen Rosen in Einklang und verwandeln ihren Garten so ganz leicht zum absoluten Hingucker in der ganzen Nachbarschaft.

In Gärten von Jungfrauen dürfen zudem die liebevollen Dekorationselemente nicht fehlen, die sich an den geraden und einfachen Linien der Beete orientieren und auf diese Weise jeden grünen Fleck in ein wahres Kleinod verwandeln.