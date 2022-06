Traumwohnung auf 65 m² modern und günstig eingerichtet

Der eigentliche Bereich der Küche ist in einer platzsparenden und praktischen L-Form gestaltet. In diesem Areal stehen die Möbel im Mittelpunkt: Sie sind durchgehend in minimalistischem Weiß gehalten und passen sich so ideal ins rustikale Ambiente ein, dem sie zugleich mehr Modernität verleihen. Daneben punkten die Regale und Schränke mit viel Platz und Stauraum für all die Dinge, die man in der Küche benötigt. Durchbrochen wird der Purismus in Weiß durch die sechseckigen schwarz-weißen Fliesen hinter der Spüle – ein echter Hingucker!