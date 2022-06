Schlicht und luxuriös: Eine erstaunliche Verwandlung

Der elegante und schlicht-luxuriöse Stil des Hauses setzt sich im Schlafzimmer fort – so wirken alle Räume wie aus einem Guss. Hier zeigt sich das Know-how und die Expertise unserer Inneneinrichtungsexperten. Sie haben viele originelle Ideen und moderne Wohntrends in dieses Zuhause gebracht und so das beste aus dem Objekt herausgeholt. Das Schlafzimmer besticht durch einen sehr schlichten Stil sowie den Einsatz von hellen und natürlichen Farben – die zu einem guten Start in jeden neuen Tag beitragen. Darüber hinaus bietet sich vom Bett aus ein schöner Blick aus dem Fenster in die Natur.