Armaturen für den Waschtisch

Seid ihr eher der Typ für einen Einhebelmischer oder eine Zweigriffarmatur? Die Rede ist vom Wasserhahn! Wir alle haben sie schon mal gesehen, aber die Fachbegriffe dafür sind nicht vielen geläufig: Den Hahn, den man einfach nach oben anwinkelt, um das Wasser laufen zu lassen, nennt man Einhebelmischer oder auch Einhebelmischbatterie. Wer sich stattdessen beim Thema Wasserhahn eher an die Modelle mit zwei Griffen rechts und links erinnert, der sieht dabei eine Zweigriffarmatur vor sich.

Welche Wasserhahn ist nun der richtige? In erster Linie spielt natürlich das eigene ästhetische Empfinden eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für das Produkt. Zudem bringt jede Wasserhahnvariante auch gewisse Vorteile mit sich: Mit Einhebelarmaturen lassen sich die Wassermenge und -temperatur spielend leicht verstellen. Dank innovativer Sensortechnik kann uns das Berühren des Hebels mitunter sogar erspart bleiben. Zweigriffarmaturen sind dagegen ideal, wenn man gezielt Kalt- und Warmwasser voneinander trennen möchte. Bei diesen Wasserhähnen ist der Wasserverbrauch in der Regel allerdings höher, da die Temperatur jedes Mal neu eingestellt werden muss und der optimale Mix von Kalt und Warm etwas Zeit in Anspruch nimmt.

Heutzutage ist der Wasserhahn viel mehr als nur ein Nutzgegenstand: Er avanciert zum Designobjekt im Badezimmer! Außergewöhnliche Formen, Farben und Materialien unserer Experten machen es möglich. Ein paar der eindruckvollsten Modelle stellen wir euch jetzt vor.