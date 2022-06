Modernes Zuhause mit junger Seele

Das erste, was euch in diesem Raum auffallen wird, ist die außergewöhnliche, holzartige Wandvertäfelung. Die verschiedenen Brauntöne bringen eine erdige Atmosphäre in das Badezimmer, während eine sanfte Beleuchtung die Wand in ein warmes Licht taucht. Die Spiegel nehmen die Geometrie der Wandgestaltung auf. Die edle Glasspüle sowie der elegante Waschbeckenschrank verleihen dem Bad einen modernen Touch.