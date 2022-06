Die schönsten Häuser der Woche: Geniale Konstruktionen

Wir starten mit einer überaus gelungenen Kombination von Bestands- und Anbau. Die Wukowojac Architekten aus Mellrichstadt haben ein Wohnhaus aus dem Jahr 1947 mit einem bügelförmigen Anbau versehen, der sich schräg an den Bestand lehnt und so eine Einheit mit diesem bildet. Die Experten gestalteten die Dachgaube mit den gleichen Fassadenplatten, die den Anbau ummanteln, und schufen so eine Verbindung zwischen den beiden Elementen. Insgesamt sprechen die klaren Linien eine deutliche Architektursprache, hochwertige Materialen sorgen für eine einladende Atmosphäre.