Alles andere als ein gewöhnliches Reihenhaus

Wer bisher immer dachte, dass ein Leben im Reihenhaus zu eintönig ist, der sollte sich die Bilder dieser Räume ganz genau ansehen. Denn wir haben einen Blick in das Reihenhaus einer jungen Familie geworfen, die sich auf 144,1 m² ihren ganz persönlichen Wohntraum einrichtete. Das aus Holz gefertigte Reihenhaus befindet sich in Südkorea und bietet der Familie im Erdgeschoss 46,5 m² Platz, in der zweiten Etage und im Dachgeschoss stehen jeweils 48,8 m² zur Verfügung. Wie die Familie es geschafft hat, jedem Raum eine individuelle Note zu verleihen und den Platz geschickt zu nutzen, können wir uns nun in Ruhe ansehen…