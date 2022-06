Das zweite Leben eines alten Bauernhauses

Alte Bauernhäuser haben durchaus ihren ganz eigenen, besonderen Charme, aber leider entsprechen sie oft nicht mehr den heutigen Vorstellungen von modernem Wohnen. Kleine Fenster und niedrige Zimmer sorgen für ein düsteres und beengtes Raumgefühl. Außerdem sind diese Häuser meist auch technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand und auch die Bausubstanz wurde im Laufe der Jahrzehnte in Mitleidenschaft gezogen. Genauso ging es dem verlassenen Bauernhaus mit angrenzendem Stall, das unsere Experten vom Joep van Os Architectenbureau in den Niederlanden für ihre Kunden saniert, umgebaut und in ein modernes Zuhause mit jeder Menge Persönlichkeit und Style verwandelt haben.