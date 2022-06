Modernes Anwesen in traumhafter Umgebung

Diese Ansicht zeigt einmal mehr, was mit der Visualisierungstechnik in 3D möglich ist. Täuschend echt, lässt sich das Haus aus den verschiedensten Perspektiven betrachten. Hier sehen wir den Bau in seiner Kompaktheit, wobei dieser durch mehrere Volumina besticht. Stufenförmig sind die einzelnen Etagen aufeinander gefügt. Aber auch ein von der Linie abweichendes Glied wurde vorgesehen, das sich dem Garten mit Pool und Terrasse öffnet. Das folgende Bild verrät mehr über die Beschaffenheit.

