Villa ganz in Weiß

Heute beweisen wir euch, dass italienisches Design nicht nur in der Modewelt Eindruck macht: Die Villa, die ihr in diesem Artikel seht, stammt aus der Feder von monovolume architecture + design in Bozen und verzaubert nicht nur ihre Bewohner mit jeder Menge Style und modernstem Chic. Ganz in Weiß trifft sie mitten ins Herz eines jeden Fans zeitgenössischer Architektur und hat darüber hinaus noch jede Menge Luxus, Komfort und ein grandioses Innenleben zu bieten. Viel Spaß auf unserem Rundgang durch dieses durchgestylte Traumhaus in Bella Italia.