Dynamisches Haus auf dem Hügel

Aus dieser Perspektive werden die großen Dimensionen dieses Zuhauses erst so richtig fassbar. Das Gebäude verfügt über ein eindrückliches Gesamtvolumen von 2000 Kubikmetern! Auf dem Bild nicht erkennbar ist das Untergeschoss, welches die Fläche des Hauses zusätzlich erweitert.

Vor dem Haus erstreckt sich ein großer Rasen mit einem angrenzenden Teich, der Ruhe und Anmut in das Gesamtbild bringt. Der Teich ist naturbelassen, was die einzigartige Beziehung zwischen dem geometrischen Gebäude und seiner natürlichen Umgebung stärkt und zugleich die künstlichen und natürlichen Elemente ausbalanciert. Ein Picknick auf dieser Grünfläche steht einem Tagesausflug auf das Land bestimmt in nichts nach.