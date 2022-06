Unscheinbare Fassade mit umwerfendem Innenleben

Von außen präsentiert sich das Haus bereits sehr modern und einladend, aber es lässt dennoch nicht erahnen, wie es drinnen aussieht. Was für einen Innenraum würdet ihr in diesem großzügigen, schicken, aber dennoch bodenständigen Gebäude mit holzverkleideter Fassade erwarten? So oder so solltet ihr euch auf eine Überraschung gefasst machen…