Urig und gemütlich: Das ideale Holzhaus

Da das Haus nicht besonders groß ist, wurde die Ausstattung der Küche auf das Nötigste beschränkt und in einer Ecke untergebracht. Das Küchenmobiliar scheint aus einem Guss mit dem Rest des Hauses gefertigt zu sein, wodurch sich dieser Abschnitt harmonisch in den Rest der Einrichtung einfügt. Über die freistehende Treppe gelangt man in das obere Stockwerk bzw. direkt ins Dachgeschoss. In ihrer Form erinnert sie auch ein wenig an die eine dieser einfachen Treppen, die in einem Haus auf den Dachboden führt.