Höchster Komfort für ein Haus

Was für eine Aufmachung! Das Objekt besticht durch seine besondere Architektursprache. Für den in seiner Grundform kubischen Bau wurden Öffnungen sowie Aussparungen vorgesehen. Voran- sowie zurückgestellte Elemente in Creme und Weiß kreieren einen dynamischen, spannungsreichen Look. Die Hülle zieht sich dabei wie ein Rahmen um die scheinbar einzelnen Glieder und vereint diese zu einer kompakten Einheit. Tolles Detail ist die einseitig durchbrochen gestaltete Hauswand. Indirekte Beleuchtungen unterstreichen die architektonischen Details und setzen das Objekt eindrucksvoll in Szene.