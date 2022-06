Geniale Küchentricks: Wie du mit Rasierschaum jede Menge Zeit sparen kannst

Öfen sind heiß geliebte Geräte in der Küche die häufig täglich benutzt werden, um köstliche Speisen zu kreieren. Kuchen, Muffins, Aufläufe & Co. – wie oft nutzt ihr eigentlich euren Ofen? Wenn auch ihr, eure Mitbewohner, Familien und Freunde den Ofen in eurer Küche sehr oft nutzen, macht sich das natürlich schnell durch Schmutz und Rückstände bemerkbar. Schmutzreste im Ofen, am Glas, auf den Blechen und an den Griffen sind unschön und sammeln sich häufig über einen längeren Zeitraum an.

Denn neben allen weiteren Gegenständen in der Küche bleibt der Ofen beim Putzen oftmals auf der Strecke – das nicht nur, weil er schlichtweg vergessen wird, sondern auch, weil es relativ schwierig sein kann, ihn wirklich auf Hochglanz zu polieren. Deshalb haben wir von homify einige nachhaltige Tipps für euch zusammengestellt, mit denen ihr eure Öfen in kürzester Zeit wieder auf Vordermann bringen könnt.

Putzen mit Essig, Salz oder Zitronen – noch nie davon gehört? Dann solltet ihr jetzt weiterlesen, denn diese Tipps zur Ofenreinigung werden euch das Putzen in Zukunft garantiert um einiges erleichtern!