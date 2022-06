Schluss mit Chaos! 6 coole Ideen für deinen Kleiderschrank

Am allerwichtigsten ist es natürlich, dass der Kleiderschrank viel Platz für Kleider, Schuhe, Accessoires & Co. bietet. Große Schlafzimmer ermöglichen es euch, einen geräumigen Kleiderschrank unterzubringen, noch besser ist natürlich ein angeschlossenes Ankleidezimmer, in dem ihr nicht nur die Kleider unterbringen, sondern auch private Modenschauen vor großen Spiegeln veranstalten könnt. Diese Luxus-Variante ist natürlich nicht in jedem Heim vorhanden und dennoch gibt es immer einen Platz in der Wohnung, in dem die Kleider clever und übersichtlich untergebracht werden können.

Falls euer Schlafzimmer zu klein ist, solltet ihr die anderen Räume als Standort in Betracht ziehen – ein großer Flur ist oftmals verwaist und ungenutzt, mit einem geräumigen Schrank könnt ihr hier den Platz voll ausnutzen und all eure Kleider unterbringen. Eine weitere Möglichkeit bieten Dachböden und sogar Treppen in eurem Haus. Wenn ihr den Platz unter der Treppe bis jetzt noch nicht genutzt habt, dann wird es aber höchste Zeit, denn auch hier könnt ihr viel Platz für eure Kleider und zudem für ein echtes Highlight in eurem Flur sorgen!