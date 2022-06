Einfamilienhaus zeigt Extravaganz

Die ungewöhnliche Erscheinung des Einfamilienhauses ist auf mehrere Merkmale zurückzuführen: Das Dach ist Flach und dunkelgrau verkleidet. Auch die Fensterrahmen und der Erker, in dem sich die Treppe befindet, wurden in Grau abgesetzt. Diese Elemente geben dem Gebäude einen leicht futuristischen Charakter. Für die Bauherren war es sehr wichtig, nicht nur einen, sondern gleich mehrere Orte an der frischen Luft zu schaffen, an die man sich zurückziehen und entspannen kann – sowohl alleine als auch in Gesellschaft. Rund um das Haus befinden sich daher mehrere gemütliche Terrassen, um in der Natur verweilen zu können.