Schlichte und helle Dekoration

Unser Experte Friedemann Bühler hat sich auf den aufwendigen und langwierigen Fertigungsprozess skulpturaler Gefäße, Schalen und Vasen spezialisiert. In seinem Atelier in Langenburg arbeitet er seit 2002 und stellt dort individuelle Unikate und Kleinserien her. Besonders wichtig ist die ausgesuchte Verwendung des Holzes, denn ausschließlich regionale Hölzer aus dem Hohenloher Lande werden nach einer sorgsamen Vorauswahl verarbeitet. Diese kleine Schale kann je nach Belieben ohne Inhalt einen kleinen Beistelltisch schmücken, oder z.B. mit Weintrauben gefüllt in der Küche stehen. Besonders schön finden wir die natürliche Maserung des Holzes, die trotz der Lackierung gut sichtbar ist.