Ein Haus am Puls der Zeit

Sobald wir das Haus betreten, befinden wir uns in einem großzügigen Raum, der Platz sowohl für einen Essplatz als auch eine Sitzgruppe bietet. Wir stehen demnach im modernen, integrierten Wohn- und Essbereich des Hauses, dort wo das gesellschaftliche Leben hauptsächlich stattfindet. Bemerkenswert ist der Lichteinfall von oben durch die schmalen Fenster. So ergibt sich eine wunderbar indirekte und überaus gleichmäßige Beleuchtung.

Der Wohnbereich ist von einer modernen, roten Couchgarnitur dominiert. Sie bringt Farbe in den Raum und organisiert durch die Anordnung der verschiedenen Sitzmöbel die Raumstruktur. Die Wand, an der das Fernsehgerät angebracht ist, ist wiederum mit Naturstein verkleidet. Wie man mit Naturstein auch in anderen Räumen tolle Akzente setzen kann, seht ihr in diesem Ideenbuch.

Angrenzend an das Wohnzimmer befindet sich der Essbereich. Dieser ist optisch durch die puristische, schmale Lampe sowie durch den Esstisch von den übrigen Funktionsbereichen abgetrennt. Der Glastisch bietet Platz für bis zu acht Personen – der optimale Ort also für ein ausschweifendes Dinner.