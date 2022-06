Von Scheune zum Schmuckstück: ein Zuhause mit Charme

Bevor wir in das Haus eintreten, werfen wir zunächst einen Blick in den Garten. Von hier aus erwartet uns nämlich eine phänomenale Aussicht: Es stellt sich heraus, dass die Fassade zum Garten hin beinahe vollständig verglast ist. Da wird doch jeder neidisch! Diese Fassade ist einfach ein echter Hingucker. Lediglich der Kamin und die Balkon-Böden durchbrechen die Fensterfront. Insbesondere der Kamin, aus rustikalen Natursteinen gemauert, bildet einen interessanten Kontrast zu der sonst überwiegenden Leichtigkeit. Falls ihr euch für verglaste Fassaden interessiert, empfehlen wir unsere Experten in Sachen Fenster. Viel Spaß beim Entdecken!

Der Garten des Haus ist ein Ort, in dem sich jeder gerne aufhalten soll. Hier findet man Ruhe ebenso wie genügend Platz zum Toben und für geselliges Zusammenkommen. Im Laufe der Zeit werden mehr und mehr Pflanzen den Garten den gewünschten natürlichen Look verleihen sowie dem Eigentümer ein Plus an Privatsphäre gewährleisten.