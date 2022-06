Das Zuhause auf den Herbst vorbereiten

In unserem Ideenbuch Herbstliche Deko- und Wohnideen haben wir euch bereits einiges an Inspiration mit auf den Weg gegeben, aber generell lässt sich sagen, dass Herbstdeko sehr natürlich und gemütlich auftritt und unserem Zuhause ganz entspannt den letzten Schliff verleiht. Zierkürbisse, Moos, getrocknete Herbstblätter, Beeren, Kastanien, Tannenzapfen, Zweige, Kränze, Holz – all das erinnert uns an die Erntesaison und stimmungsvolle Herbstspaziergänge. Dazu kommen Kerzen, Hirschfiguren, Eulen, Pilze und bunte Herbstblumen wie Astern oder Dahlien. Sie alle lassen den Herbst bei uns einziehen und tragen dazu bei, dass wir uns in unseren eigenen vier Wänden rundum wohlfühlen.

Da Herbstdeko für zuhause so oft in der Natur zu finden ist,

gibt es jede Menge DIY-Ideen, die man mit Zweigen, Blumen, Blättern und Co. umsetzen kann.

DIY-Herbstkranz

Wie wäre es zum Beispiel mit einem üppigen Herbstkranz in leuchtendem Orange? Dafür einfach einen Rohling aus Weidenzweigen oder Stroh mit Hagebutten- und Knöterichzweigen umwickeln und mit Blumendraht befestigen. Dazu kommen dann Lampionblumen und kleine Zieräpfel, die am Zweig ebenfalls mit Blumendraht festgebunden werden.

DIY-Windlichter

Aus hübschen bunten Herbstblättern und ein wenig Transparentpapier kann man ganz einfach stimmungsvolle Windlichter basteln. Dafür einen Bogen Transparentpapier waagerecht so falten, dass es doppelt liegt und dann in die entstandene Tasche getrocknete Blätter stecken. Den Papierbogen jetzt vorsichtig um ein Glas legen, die Enden zusammenkleben und in das Glas ein Teelicht setzen.

DIY-Kürbis

Kürbisse sind die Klassiker einer jeden Herbstdekoration. Doch man kann sie nicht nur in ihrem Naturzustand belassen oder ein Gesicht hineinschnitzen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Kürbis in edlem Gold oder strahlendem Weiß? Einfacher geht es nicht: Einfach den Kürbis gleichmäßig mit Sprühfarbe überziehen, trocknen lassen und schon hat man eine elegante und überraschende, aber doch traditionelle Herbstdeko.