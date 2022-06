Garten neu gestalten: Tolle Ideen und einfache Tipps

Wer seinen Garten neu gestalten möchte, sollte sich vorab einige Gedanken machen: In welchem Zustand befindet sich der Garten, wie ist die Bodenbeschaffenheit und ist es eher sonnig oder schattig? In welchem Stil möchte ich den Garten neu gestalten? Was gefällt mir und was soll verändert werden? Wie groß ist der Garten und wie soll der vorhandene Platz genutzt werden? Was beachtet werden sollte: Bevor man einen Garten neu gestalten kann, muss man sich über den PH-Wert des Bodens informieren.