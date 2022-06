Zehn Beispiele der modernen Architektur

Den Begriff der modernen Architektur zu definieren, ist heikel. Es ist ein bisschen so, als ob man eine Reportage über den sagenumwobenen Berliner Club Berghain schreibt – Es gibt immer etwas auszusetzen. Denn beide Begriffe sind enorm dehnbar und äußerst schwer zu fassen. Trotz allem wagen wir es und geben zumindest gewisse Einblicke in die Moderne.

Die Moderne bezeichnet in der Architekturgeschichte einen Zeitraum, den man zeitlich kaum abgrenzen kann. Etwa ab Beginn des 20. Jahrhunderts geht man im Allgemeinen davon aus, dass sich die Moderne mit der Arts and Crafts Bewegung (ein Zusammenschluss von Künstlern und Architekten mit der Zielsetzung schöpferische Vollwertigkeit des Kunsthandwerks wiederherzustellen), sowie der Jugendstilbewegung und dem Deutschen Werkbund (ebenso eine Vereinigung von Künstlern, Architekten, Handwerkern und Industriellen) langsam entwickelte. Zentrales Anliegen war die Suche nach einem neuen Verständnis der Architektur und des Designs durch „Zweck“, „Material“ und „Konstruktion“. Die eigentliche Moderne begann dann nach Ende des ersten Weltkriegs und schließt verschiedene Strömungen mit ein, die sich oft nicht eindeutig voneinander abgrenzen lassen.

Allgemeine ästhetische und architektonische Grundsätze der klassischen modernen Architektur, wie wir sie heute kennen, war die Verwendung der Baumaterialien Stahl, Glas und bewehrter Beton. Prägende Leitsätze dieser Zeit stammen von namhafter Architekten, die die Zeit der Moderne bis heute mitbestimmen. „Form Follows Function“ von Louis Sullivan, was soviel heißt wie „die Form folgt der Funktion“, also ein Gegenstand der Architektur muss nicht nur hübsch aussehen, sondern auch immer einen Zweck erfüllen. Von dem Architekten Ludwig Mies van der Rohe stammt der Satz „Less is more“ oder“ weniger ist mehr“. Adolf Loos, ein wichtiger Vertreter der Moderne war ein Feind schnörkelhafter Elemente, die gerade um die Jahrhundertwende die Häuserfassaden und Innenräume zierten. Er verwendete die Überschrift „Ornament und Verbrechen“ in einem selbstverfassten Aufsatz. Charakteristisch ist bei der Gestaltung in der Modere der dringende Verzicht auf dekorative Ornamente und Zierde. Diese strikte Ablehnung rührt aus einer Gegenbewegung der ornamentalen Überladung. Später wurde die Moderne mit dem Bauhaus in Weimar und Dessau zu einer eigenen Stilrichtung der Moderne dazugezählt. Der Begriff und Beginn der Modere wird also nach heutigem Verständnis durch das Bauhaus verstanden, obwohl dies wenn man korrekt ist nicht richtig ist. Das staatliche Bauhaus wurde 1919 von Walter Gropius in Weimar als Kunstschule gegründet. Es war eine bisher noch nie dagewesene Art der Lehre. Denn es verband die Disziplinen Kunst und Handwerk im Unterricht. Das Bauhaus bestand von 1919 bis 1933, davon sieben Jahre in Dessau und das letzte Jahr in Berlin. Im Jahr 1933 wurde das Bauhaus auf Grund des Nationalsozialismus endgültig zur Selbstauflösung gezwungen. Bis heute gilt die Epoche des Bauhauses als weltweit Heimstätte der Avantgarde und der Klassischen Moderne.

Formgebungen der modernen Architektur

Oftmals wird moderne Architektur auf strikte Orthogonalität reduziert und es lässt sich auch nicht bestreiten, dass der rechte Winkel Hochkonjunktur hatte. Andere Architekten entwickelten dagegen eine Vorliebe für geschwungene Formen und nutzten dabei die damals noch neuen Möglichkeiten des Betonbaus aus. Der expressionistische Stil ist durchaus auch der Klassischen Moderne zuzurechnen und verzichtet weitgehend auf die Verwendung des rechten Winkels. Klassische Beispiele für die Verwendung organischer Formen sind Frank Lloyd Wright und später der brasilianische Architekt Oscar Niemeyer.

Obwohl die Architektur der klassischen Moderne auf bestimmten Prinzipien basiert, ist sie doch kein klar definierter Stil im eigentlichen Sinne, sondern eher eine Epoche. Die Haltung zum rechten Winkel bzw. zur geschwungenen Form bestimmt z.B. unterschiedliche ästhetische Positionen. So war das erklärte Ziel für den Architekten Mies van der Rohe der Totale Raum: Die Verbindung des Innen- und Außenraumes. Besonders gut ist ihm das Verschwimmen der Grenzen bei dem Bau der Neuen Nationalgalerie in Berlin gelungen, bei dem völlig auf tragende Wände verzichtet wurde und die Begrenzung lediglich durch Glas erzeugt wurde. Eine andere Tendenz der modernen Architektur war der Brutalismus, der ganz anders als der Entwurf von Mies van der Rohes Museumsbau auf massiven Beton setzt und eine völlig andere Wirkung erzielt. Der Betontrend zieht sich bis in die heutige Gegenwart und ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Architektur und Innenarchitektur geworden.

Wir werden euch heute anhand von zehn Beispielen zeigen, wie sich die Anfänge der Moderne weiterhin auf die heutigen Entwürfe auswirken.