Herzlichen Glückwunsch, Renzo Piano!

​(Foto: WojtekGurak)

Dieses neue Gebäude ist Teil eines großangelegten Stadtteilentwicklungsprojektes in der Aker Bryggeat-Zone im Südosten von Oslo. Einst eine Halbinsel mit Werften, wurde der Bereich in jüngeren Jahren in eine Mischung aus urbanen Unterhaltungsbereichen und Wohnhäusern verwandelt, die ihren Charme aus den wunderbaren Ausblicken auf die die Stadt umgebenden Fjorde zieht. Die Architektur Renzo Pianos spiegelt diese Doppelnutzung in einem Gebäudekomplex wider, das Kunstmuseum, Büroflächen, einen Skulpturenpark, einen Stadtstrand sowie eine Promenade am Wasser vereint. Die Form ist ausgesprochen singulär: Drei lineare Bauten mit verschiedenen Größen, alle mit Holzfassaden verkleidet, werden durch eine riesige Glaskonstruktion, die sich vom Dach zur wasserzugewandten Seite hinunterzeiht, vor den Witterungseinflüssen geschützt. Die Kombination aus Glas, Metall und Holz ist charakteristisch für die Arbeit Pianos, wird hier jedoch von skandinavischem Design beeinflusst, sodass sich das Gebäude perfekt in seine Umgebung einpasst. Die einzigartige Morphologie in Kombination mit den durchsichtigen Materialien zieht viel Tageslicht in die Ausstellungsbereiche. In diesem Projekt hat Piano einen Höhepunkt in seiner Kunst erreicht, indem er auf gekonnte Weise alle ästhetischen, symbolischen und technischen Aspekte vereint.