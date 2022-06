Ein farbenfrohes Apartment in London

In Großstädten wie London, Paris oder New York zu leben, ist für viele von uns ein Traum. Doch dieser hat auch seine Schattenseiten, denn in den In-Metropolen sind freie Wohnungen rar gesät, extrem teuer und – zumindest in normalen Preisklassen – ziemlich klein. Wie man aus einem klitzekleinen Stadtapartment das Maximum rausholen, es mit einem beschränkten Budget stylish und schick einrichten und ihm dabei noch einen ganz eigenen, individuellen Charme verpassen kann, zeigt unser Experte Bhavin Taylor, der für eine Kundin dieses entzückende Apartment im Süden Londons eingerichtet hat - farbenfroh, lebendig, stilvoll und gemütlich zugleich. Aber seht selbst.