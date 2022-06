Solider Bungalow sucht Familienanschluss

Junge Familien haben oft ganz besondere Ansprüche an ihr Eigenheim. Es soll praktisch, funktional und auf die Bedürfnisse aller Familienmitglieder zugeschnitten sein, darüber hinaus natürlich sicher und wohngesund, möglichst preisgünstig, aber dennoch groß genug zur freien Entfaltung und bitteschön modern und stylish. All diese Wünsche hatte auch eine vierköpfige Familie in Polen, die die Architekten von BIURO PROJEKTOWE MTM STYL mit dem Bau ihres neuen Zuhauses auf einem großen Gartengrundstück am Stadtrand beauftragte. Wir nehmen euch mit auf einen kleinen Rundgang durch den familienfreundlichen Bungalow.