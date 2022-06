Stylishes Wohnhaus mit Clou

Mit Badezimmern im Erdgeschoss ist es immer so eine Sache: In diesem Raum ist eine ungestörte Privatsphäre extrem wichtig, aber man möchte natürlich auch nicht auf frische Luft und natürliches Licht verzichten. In diesem Fall haben die Architekten eine clevere Lösung gefunden: Sie lagerten dem Bad einfach eine Art Atrium vor, welches große Fenster möglich macht und Licht ins Innere lässt, ohne dass dabei Einblicke von außen möglich sind. Zusammen mit dem modernen Design und der komfortablen Ausstattung im Badezimmer selbst ergibt sich eine super stylishe Wellnessoase, die zum Entspannen und Verweilen einlädt.