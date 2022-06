Chaosbude bekommt unglaubliches Makeover

Wir haben uns auf nach Tokio gemacht. In der japanischen Metropole wird Fortschritt großgeschrieben und doch finden sich hier so manche Häuschen, die mal eine Verjüngungskur gebrauchen könnten. So wie der Bau, den wir euch heute vorstellen. Er war einfach in die Jahre gekommen und war weder optisch noch bezüglich des Wohnkomforts auf dem neuesten Stand. Das haben die Architekten von Himematsu geändert und das Haus außen und innen komplett umgebaut.