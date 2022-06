Terrassen-Renovierung: 5 wunderschöne Vorher-Nachher Projekte

Was für eine Verwandlung! Die Terrasse wurde komplett anders gestaltet und besticht nun durch einen natürlichen Look. Dafür sorgt das Holz, welches den einstigen Boden gekonnt überdeckt und auch für die Pergola eingesetzt wurde. Letztere dient gleichzeitig als Sonnenschutz und macht auch den Aufenthalt bei direkter Sonneneinstrahlung erträglich. Ob am Tisch oder auf der Liege, hier kann man nun in geselliger Runde oder alleine in vollen Zügen das herrliche Wetter genießen. Blumenkästen setzen schöne Akzente und runden die Gestaltung ab. Neugierige Blicke der Nachbarn braucht man aufgrund des Sichtschutzes ebenso nicht zu befürchten.