Dachaufstockung der besonderen Art

Fragt ihr euch auch manchmal, wie es wohl aussieht, wenn Architekten etwas für sich selbst bauen? Wir werfen heute einen spannenden Blick hinter die Kulissen, denn wir haben euch das geniale Büro eines unserer Expertenteams mitgebracht. In Lorsch an der Bergstraße haben die Architekten von der Helwig Haus und Raum Planungs GmbH ihr Bürogebäude erweitert und modernisiert. Dafür wurde das Bestandsgebäude aufgestockt und bekam ein elegant geschwungenes, skulptural anmutendes Dach, das schon von Weitem alle Blicke auf sich zieht und ein echtes Statement in der Nachbarschaft setzt.