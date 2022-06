Klein, kleiner, am kleinsten: SO kreiert ihr ein wohnliches Microloft

Auch, wenn euch in einem Microloft nicht allzu viel Grundfläche zur Verfügung stehen mag: die Höhen sind zu allen Seiten des Raumes hin offen. Dementsprechend sollten diese auch genutzt werden. So stellen hohe Bücherregale für Leseratten ein Must-have der Microloft-Einrichtung dar. Sie erweisen sich in Bezug auf die jeweilige Grundfläche als überaus sparsam, bieten jedoch ausreichend Raum für Bücher und andere Wohnraumaccessoires. Gerade in einem Microloft ist es immer ratsam auf vergleichsweise helle Regale zurück zu greifen. Diese belasten den Raum in optischer Hinsicht nicht zusätzlich und passen sich in der Regel ideal an den Rest der Einrichtung an. Viele Möbelstücke, die sich hervorragend zur Verwendung in eurem Microloft eignen, findet ihr hier!