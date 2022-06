Kleine Küchen geschickt einrichten

Der Traum von der großen Wohnküche mit Kochinsel, Riesen-Esstisch, XXL-Kühlschrank, jeglichem technischen Schnickschnack und jeder Menge Stauraum lässt sich leider nicht immer und überall realisieren. Vor allem in Großstädten sind kleine Küchen gang und gäbe, gerade in Altbauwohnungen. Da ist es oft eine echte Herausforderung, eine lange Küchenzeile mit allem, was man zum Kochen braucht auf wenigen Quadratmetern unterzubringen. Und dann soll das Ganze natürlich auch noch möglichst gemütlich und stylish aussehen. Wie der Spagat zwischen wenigen Quadratmetern und viel Lebensqualität in der Küche klappen kann, zeigt dieses Projekt unserer Experten von Raumdeuter, die die kleine Küche einer Berliner Einbauwohnung raffiniert in eine echte Wohlfühloase verwandelt haben, in der es an nichts fehlt.