Reetdach trifft Villencharme

Beim Stichwort Reetdach denkt ihr an norddeutsche Bauernhöfe oder kleine Kapitänshäuser an der Ostsee? Dann zeigen wir euch heute, dass es auch anders geht. Unsere niederländischen Experten von DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates haben für ihre Kunden eine exklusive Reetdachvilla geplant und umgesetzt, die auf 250 qm repräsentatives Wohnen in klassischer Eleganz und mit modernem Komfort verspricht und auf einem weitläufigen Waldgrundstück in Naarden alle Blicke auf sich zieht.