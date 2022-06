Kleines, aber feines Häuschen mit ganz viel Stil

Auch innen kommt die elegante Über-Eck-Lösung gut zur Geltung. In dem dadurch L-förmig gestalteten Raum siedelte man Küche, Essplatz und Wohnbereich an. Mittig befindet sich der lange Esstisch, um den sich sechs Stühle gruppieren. Schöner Blickfang ist der Stuhl an der Stirnseite des Tisches, der herrlich unkonventionell aus der Reihe tanzt. Linkerhand findet sich das Wohnzimmer mit zeitloser Couch in Grau, Akzenten in Pink und traumhaftem Kamin. Auf der anderen Seite setzt sich die schneeweiße Küche aus Zeile und Insel zusammen.