Idyllisches Landhaus inmitten schönster Natur

Wir sind verzückt und das schon beim ersten Anblick des Hauses. Der klassische Bau aus geometrischer Grundform und abschließendem Satteldach erstreckt sich länglich zum Garten. Die beige Steinfassade ergibt zusammen mit dem braunen Dach ein harmonisches Gesamtbild. Die Hausseite wartet mit einer großen Verglasungen auf und gibt den Blick in den wunderbar grünen Außenbereich frei. Zu diesem führt eine steinernde Treppe, die seitlich um das mit herrlich duftendem Lavendel versehende Beet herumführt. Ein Stall schließt unmittelbar an das Haus an und unterstreicht einmal mehr den ländlichen Charakter des Anwesens.