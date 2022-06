Möblierung für schmale Flure

backpack ist ein äußerst variables und leichtes Regalsystem für den Wohn- und Arbeitsbereich, die Küche und den Flur. Äußerst praktisch ist, dass sich die Regalböden stufenlos in ihrer Höhe variieren lassen und so fast jedem Gegenstand den nötigen Platz bieten. Bis zu sechs Fächer lassen sich mithilfe des Gurtbandes und dem Befestigungssystem kinderleicht montieren – dank des robusten Bandes kann es hohe Lasten halten. Das Band und die Befestigungsscheiben für die Wand sind in drei unterschiedlichen Farben erhältlich: Weiß, Hellgrau und Anthrazit. Eine sehr praktisches Gefüge, weil es durch jedes einzelnes Element flexibel in der Höhe ist. Wir finden, backpack eignet sich wegen der geringen Tiefe besonders gut für schmale Flure. Witziges Detail ist die Leuchte, dessen Stromkabel, um die Garderobenstange gewickelt wurde.