Gartengestaltung: Eine Frage des Stils

Für alle, die ein wenig Glamour und mondänen Glanz in ihren Garten bringen wollen, ist ein Barockgarten die richtige Wahl. Hier stehen strenge Symmetrie und geometrische Sichtachsen im Mittelpunkt – aber alles in möglichst üppiger Form. Ideal dafür sind langsam wachsende Hecken und Buchsbäume, die sich einfach in Form bringen lassen. Dazu kommen gerne intensive Farbkleckse, aber bitte in Form und Farbe einheitlich gestaltet. Akkurat angelegte Wege und opulente Springbrunnen runden das Bild des barocken Gartens ab.

Must-haves für den Barockgarten:

- Symmetrie

- Hecken und Buchsbäume (kunstvoll beschnitten)

- traditionelle Springbrunnen

- akkurat angelegte (Kies-)Wege