Krasse Herausforderung: 5 Zimmer auf nur 30m²

Blickt man vor der Renovierung in das kleine Apartment, wird man von einem schummrigen Zimmer im altmodischen Look begrüßt. Es fehlte hier eindeutig an Struktur und einem stimmigen Konzept. Bei so wenig Platz kommt es auf Stauraum an, der kann aber bestimmt auch eleganter integriert werden, als mit einem Regal mit Vorhang. Allerdings lässt sich erkennen, dass die Wohnung an sich gar keine schlechten Voraussetzungen mitbringt. Der Schnitt ist gut und mit der durch Schiebetüren abgetrennten Loggia gibt es sogar einen kleinen extra Bereich.