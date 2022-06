Außen dezent, innen edel

In dicht bebauten Städten ein Haus zu bauen, das dennoch jede Menge Platz, ungestörte Ruhe und Luft zum Atmen bietet, ist manchmal eine echte Herausforderung. In der Metropolregion Mexiko Stadt zum Beispiel, die mit 20 Millionen Einwohnern eine der größten der Erde darstellt, ist Wohnraum knapp. Wenn man dennoch ein Grundstück ergattert, muss man sich einiges einfallen lassen, um die Privatsphäre seiner Familie zu schützen, ohne dabei Abstriche an der Wohn- und Lebensqualität machen zu müssen. In Zusammenarbeit mit dem Architekten Genaro Nieto Ituarte entstand ein modernes, luxuriöses Einfamilienhaus, dessen Interior Design das Innenarchitektenteam von MARIANGEL COGHLAN übernahm.